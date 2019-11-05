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17:59 05.11.2019

В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, маршруты транспорта изменены

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В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, маршруты транспорта изменены

В центре Киева на улице Шота Руставели во вторник вечером произошел прорыв трубы с горячей водой, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения.

"КП "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения на улице Шота Руставели. По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм. Сейчас работники аварийной бригады огородили территорию повреждения", - сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Отмечается, что в зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали, авто эвакуировали. О сроках устранения повреждения и предоставление услуг потребителям будет сообщено позже.

"В связи с прорывом на ул.Шота Руставели изменены маршруты троллейбусов №3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов № 69", - сказано в сообщении.

Теги: #киев #прорыв #труба #транспорт
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