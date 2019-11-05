События

17:45 05.11.2019

Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

2 мин читать
Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

Во вторник, 5 ноября, следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

"Сегодня только начато объявление подозрений. По состоянию на сегодня объявлено 5 подозрений. Все подозреваемые - высокопоставленные чиновники Минобороны: руководитель Главного управления, два его заместителя и два начальника Управления", - сказал директор Госбюро расследований Роман Труба во вторник в Киеве.

Всем пятерым объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

По словам Трубы, более 70% бронежилетов простреливаются из оружия, от которого должны защищать - 79 из 100.

Между тем, как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, "по мнению следствия, чиновник ГУ развития и сопровождения матобеспечения ВСУ, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019г по июнь 2019г вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар М3с-1-4" в количестве 11 тыс. штук на общую сумму около 100 млн грн".

Согласно информации Генпрокуратуры, в настоящее время досудебное расследование продолжается и решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

Теги: #гбр #минобороны #бронежилеты #подозрение #труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:33 05.11.2019
Зеленский: Минобороны должно создать Военную полицию и внедрить систему управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО

Зеленский: Минобороны должно создать Военную полицию и внедрить систему управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО

17:59 05.11.2019
В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, маршруты транспорта изменены

В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, маршруты транспорта изменены

17:08 05.11.2019
ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

16:32 05.11.2019
Полицейский, от выстрела которого погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, уведомлен о подозрении

Полицейский, от выстрела которого погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, уведомлен о подозрении

13:23 05.11.2019
Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи

Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи

12:30 05.11.2019
ГБР уведомила о подозрении бывших топ-менеджеров Вектор Банка, незаконно присвоивших более 28 млн грн

ГБР уведомила о подозрении бывших топ-менеджеров Вектор Банка, незаконно присвоивших более 28 млн грн

10:37 05.11.2019
В Донецкой области передали в суд дело сотрудника СБУ, обвиняемого в сбыте наркотиков

В Донецкой области передали в суд дело сотрудника СБУ, обвиняемого в сбыте наркотиков

07:50 05.11.2019
В России может снова появиться "военная тайна"

В России может снова появиться "военная тайна"

03:54 05.11.2019
Чиновница на Закарпатье нанесла ущерб государству на более 1 млн грн, ей сообщили о подозрении

Чиновница на Закарпатье нанесла ущерб государству на более 1 млн грн, ей сообщили о подозрении

15:16 04.11.2019
Труба сетует на нехватку следователей ГБР с учетом предстоящего расследования дел прокуратуры

Труба сетует на нехватку следователей ГБР с учетом предстоящего расследования дел прокуратуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики три раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала вторника

Реестр арестованного имущества будет запущен до конца года

Кабмин впервые заложил в бюджет программу мобильности молодежи и раскрытия туристического потенциала, бюджет Общественного ТВ увеличен в 2 раза

Во Львове предлагают повысить тариф на проезд в горэлектротранспорте

Апелляционный суд закрыл дело об аресте Гостиного двора

В Ужгородском университете возобновился учебный процесс после вспышки дифтерии

В Минюсте Украины обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую пытались скрыть

В Генпрокуратуре Украины завершился первый этап аттестации прокуроров

В Хозсуде Киева рассматривают три иска по задолженности Генштаба ВСУ за строительство хранилищ

Экс-сотрудник "Укроборонпрома" пытался получить $2,5 млн за продажу имущества концерна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА