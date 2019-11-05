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17:08 05.11.2019

ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

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ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

Государственное бюро расследований (ГБР) по обращению экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова начало расследование по факту утраты следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры материалов уголовного производства, сообщил руководитель ГБР Роман Труба.

"Сегодня могу констатировать, что есть определенные возможные нарушения со стороны следователей ГПУ, которые допустили утрату уголовного производства", - сказал Труба на брифинге, отвечая на вопрос о том, действительно ли ГБР открыло дело в отношении экс-начальника Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

По его словам, информация внесена в ЕРДР и начато расследование. "По обращению Андрея Портнова, если я не ошибаюсь", - добавил директор ГБР.

Теги: #расследование #гбр #генпрокуратура #труба
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