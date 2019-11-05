Кабмин впервые заложил в бюджет программу мобильности молодежи и раскрытия туристического потенциала, бюджет Общественного ТВ увеличен в 2 раза

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год, подготовленный ко второму чтению в парламенте, предусматривает выделение на расходы Министерства культуры, молодежи и спорта Украины 15,1 млрд грн, что больше на 23%, чем было в текущем году.

Как отмечается на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта, впервые заложена программа мобильности молодежи (500 млн грн) и раскрытия туристического потенциала (240 млн грн).

На креативные индустрии и развитие культуры, потребности культурного наследия Кабмин предусмотрел 6,21 млрд грн (увеличено на 9% по сравнению с 2019 годом). Из этих средств 5,46 млрд грн пойдет на театр, музыку, книги и культурное наследие, 750 млн грн – на государственную поддержку кино (в 2019 году было 500 млн грн). Финансирование Украинского института книги увеличено с 145,5 млн грн до 151,7 млн грн.

На спорт выделено – 4,128 млрд грн (увеличение на 18%), на информационную политику Украины – 2,58 млрд грн (на Общественное телевидение – 2,011 млрд грн, что в два раза больше нынешнего года, на защиту информационного пространства, государственное информагентство "Укринформ" и UATV – 569 млн грн).