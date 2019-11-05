Апелляционный суд закрыл дело об аресте Гостиного двора

Киевский апелляционный суд по итогам заседания во вторник закрыл дело об аресте Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Суд постановил закрыть дело в связи с тем, что прокурор отказался от своей апелляционной жалобы", – говорится в сообщении.

"Теперь дело за Кабмином – передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность для его реставрации", – цитирует пресс-служба КГГА директора департамента охраны культурного наследия Александра Никоряка.

Ранее со ссылкой на экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сообщалось, что с сентября 2018 года процесс передачи Гостиного двора в коммунальную собственность города все еще остается на уровне обсуждения с КГГА.

При этом департамент охраны культурного наследия КГГА в июле-2019 заявил, что Минэкономразвития затягивает процесса передачи Гостиного двора в коммунальную собственность, тогда как Минфин уже согласовал бесплатную передачу объекта городу.

Верховный суд Украины 8 мая 2018 года оставил в силе решение вернуть здание Гостиного двора в собственность государства.

Гостиный двор общей площадью 9433 кв. м с 1994 года находился в аренде частной структуры ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".