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16:06 05.11.2019

В Минюсте Украины обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую пытались скрыть

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В Минюсте Украины обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую пытались скрыть

 Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в здании ведомства были обнаружены ящики со скрытой входящей корреспонденцией.

Как сообщил министр на своей странице в Facebook, были найдены несколько ящиков с документами, вероятно, спрятанными по заказу заинтересованных лиц.

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц. Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - объяснил министр.

О находке были уведомлены правоохранительные органы.

"Очищение власти продолжается", - заключил Малюська.

Теги: #малюська #минюст
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