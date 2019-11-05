В Генпрокуратуре Украины завершился первый этап аттестации прокуроров

Завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, из 1083 участников тестирования 95 не явились, а 795 кандидатов набрали более 70 баллов и прошли на второй этап аттестации. Отмечается, что высшие оценки, от 91 до 100 баллов, за тестирование получили 12% участников – 93 человека.

Аттестация проводится в рамках выполнения закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Всего запланировано несколько этапов, которые включают в себя проверку общих способностей, этики и профессиональной компетенции. Второй этап пройдет в форме собеседования и выполнения ситуативного задания.

Как сообщалось, 218 прокуроров Генпрокуратуры, которые отказались от прохождения аттестации, будут уволены.