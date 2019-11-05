В Хозсуде Киева рассматривают три иска по задолженности Генштаба ВСУ за строительство хранилищ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что в Хозяйственном суде Киева находятся три иска с целью погашения дебиторской задолженности ведомства за строительство защитных хранилищ боеприпасов на арсеналах.

"С целью погашения дебиторской задолженности Генштабом ВСУ ведется претензионно-исковая работа, а именно поданы три исковые заявления в Хозяйственный суд г.Киева. Также Государственному бюро расследований предоставлены все материалы по заключенным контрактам по строительству хранилищ", - говорится в сообщении Генштаба в соцсети Facebook.

Также там заявили о недостоверности информация о том, что ВСУ используют государственные средства нерационально. "Генштаб ВСУ как никто другой заинтересован в строительстве современных хранилищ, крайне необходимых для хранения средств поражения", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в Генштабе отметили, что отставание сроков строительства от графиков строительных работ началось еще до весны 2019 года, а после назначения нового начальника Генштаба – Главнокомандующего ВСУ была инициирована проверка состояния выполнения работ согласно предоставленной предоплате. По ее результатам, для того, чтобы избежать растраты государственных средств, финансирование строительных работ приостановили до полного предоставления отчетов подрядчиками за предварительно предоставленные средства.

Как сообщалось, во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины". В частности, президент поручил Генштабу повысить уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения до стандартов НАТО.