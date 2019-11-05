НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-заместителя министра экологии

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили досудебное расследование по делу экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины, которого подозревают в подаче недостостоверных сведений в декларации.

Как сообщает пресс-служба САП, расследование установило, что подозреваемый, занимая должность заместителя министра, намеренно не указал в декларации использование домовладения и земельного участка. Также он не упомянул квартиру и два автомобиля, оформленные на его близких родственников.

Общая стоимость незадекларированного имущества составила более 6,9 млн грн.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении 29 августа 2019 года. На данный момент стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления, после чего обвинительный акт будет передан в суд.