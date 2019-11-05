События

15:28 05.11.2019

НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-заместителя министра экологии

1 мин читать
НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-заместителя министра экологии

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили досудебное расследование по делу экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины, которого подозревают в подаче недостостоверных сведений в декларации.

Как сообщает пресс-служба САП, расследование установило, что подозреваемый, занимая должность заместителя министра, намеренно не указал в декларации использование домовладения и земельного участка. Также он не упомянул квартиру и два автомобиля, оформленные на его близких родственников.

Общая стоимость незадекларированного имущества составила более 6,9 млн грн.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении 29 августа 2019 года. На данный момент стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления, после чего обвинительный акт будет передан в суд.

Теги: #расследование #набу #сап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 05.11.2019
Директор Гутянского лесхоза, подозреваемый в попытке подкупить детектива НАБУ, вышел под залог

Директор Гутянского лесхоза, подозреваемый в попытке подкупить детектива НАБУ, вышел под залог

18:35 04.11.2019
Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

15:56 01.11.2019
Дела о возможных хищениях, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в НАБУ

Дела о возможных хищениях, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в НАБУ

17:20 31.10.2019
В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

10:18 31.10.2019
НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

04:55 31.10.2019
САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

01:10 31.10.2019
Начальник Гутянского лесхоза задержан при попытке подкупить детектива НАБУ

Начальник Гутянского лесхоза задержан при попытке подкупить детектива НАБУ

12:14 29.10.2019
НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Дубневича во Львовской области

НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Дубневича во Львовской области

17:30 28.10.2019
Суд обязал ГБР расследовать "слив" руководством НАБУ секретной информации по заявлению Шокина

Суд обязал ГБР расследовать "слив" руководством НАБУ секретной информации по заявлению Шокина

13:28 28.10.2019
Зеленский в НАБУ: Сегодня есть запрос на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой

Зеленский в НАБУ: Сегодня есть запрос на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Хозсуде Киева рассматривают три иска по задолженности Генштаба ВСУ за строительство хранилищ

Экс-сотрудник "Укроборонпрома" пытался получить $2,5 млн за продажу имущества концерна

Глава McDonald's Стив Истербрук отправлен в отставку из-за служебного романа

Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

В Харьковской области не запущены 69 котельных, без тепла 4% объектов соцсферы и 13% жилых домов

В Киеве 4 ноября были побиты два температурных рекорда

Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи

В Одессе ограбили группу предпринимателей, похищено более 12 млн грн

ГБР уведомила о подозрении бывших топ-менеджеров Вектор Банка, незаконно присвоивших более 28 млн грн

Станция метро "Дворец спорта" в Киеве возобновила работу после проверки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА