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15:13 05.11.2019

Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

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Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

Члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время пребывания в Золотом (Луганская область) убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для украинских военнослужащих ООС на Донбассе при разведении сил на этом участке линии разграничения.

"Как военный человек могу отметить, что увиденное сегодня позволяет сделать вывод, что командование Объединенных сил, подразделения МВД делают всё возможное для того, чтобы в рамках реализации соответствующих договоренностей и осуществления соответствующего маневра обеспечить максимальную безопасность местных жителей и соблюдение интересов Объединенных сил, Вооруженных сил Украины и Украины в целом", - сказал первый замглавы комитета Михаил Забродский (фракция "Европейская солидарность") на брифинге в Золотом-4 во вторник.

Член комитета и представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") в свою очередь отметила, что украинские военнослужащие пребывают в удовлетворительных условиях, все блиндажи, рубежи укреплены в соответствии с уставом и требованиями действующего законодательства.

"Мы увидели кухни, их быт, как они живут, проводят свое свободное время, заступают в наряды. Всё находится в удовлетворительном состоянии", - сказала она.

Верещук также указала на положительное морально-психологическое состояние и восприятие процесса разведения сил у жителей Золотого.

"И пусть все увидят и узнают, что люди ждали разведения, они хотят, чтобы тут находилась украинская армия. Донбасс – это Украина, Крым – это Украина, все это знают. Тут нет сепаратистов, нет врагов Украины. Мы на самом деле делаем, наверное, недостаточно, чтобы вы ощущали наше внимание и опеку в полной мере, но вы видите, приехал президент Зеленский, и вы уже говорите, что ощутили его внимание именно этому региону", - подчеркнула она.

Верещук выразила надежду, что больше не будет задолженностей по 5-6 месяцев по зарплатам шахтерам, а остальные социально-экономические вопросы будут решаться в рабочем порядке.

Член комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") указала, что согласно отчетам СММ ОБСЕ удается осуществить процесс разведения в Золотом и Станице Луганской, где это произошло ранее, и есть "перспективы для мира".

"Мы реалисты, понимаем, что ситуация сложная, и нужно будет еще много преодолеть, но тут вопрос в том, что мы можем все вместе, с местными жителями, в конце концов обеспечить мир", - сказала она.

Глава комитета Александр Завитневич заверил, что его члены и дальше будут приезжать в Золотое в полном составе, чтобы мониторить ситуацию.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – Станице Луганской и Золотом (Луганская область). Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов.

Теги: #верховная_рада #оос #золотое
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