Директор Гутянского лесхоза, подозреваемый в попытке подкупить детектива НАБУ, вышел под залог

Директор Гутянского лесхоза (Харьковская обл.) Виктор Сыса, подозреваемый в попытке подкупа детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), вышел на свободу после уплаты залога, сообщил адвокат чиновника Игорь Черезов.

"Господин Сыса вышел под залог вчера (в понедельник - ИФ)", - сказал Черезов агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Адвокат уточнил, что необходимую сумму (4 млн. 994,6 тыс. грн) внесли родственники его подзащитного. При этом он затруднился ответить, будет ли подана апелляция на меру пресечения. "Мы еще обсуждаем этот вопрос", - сказал Черезов.

Как сообщалось, вечером 30 октября Сыса был задержан при попытке дать взятку $100 тыс.. детективу НАБУ. По информации НАБУ, задержанный предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сысе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней. Суд также определил залог в размере 2600 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан (4 млн. 994,6 тыс.грн).

Ранее, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове совещание, на котором потребовал от правоохранительных органов пресечь масштабную незаконную вырубку лесов в регионе.

Директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский, отвечая на вопрос Зеленского, кто "крышует черных лесорубов", назвал директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу. Это же хозяйство назвал и.о. главы Госэкоинспекции Игорь Яковлев в числе тех, которые не пускали инспекторов для проведения проверки.

28 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством САП в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины (ч.2 ст.364) провели обыски в Харьковской области по месту жительства ряда должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению обыска.

Как сообщил Алексей Кучер, избранный народным депутатом по округу №179 от партии "Слуга народа", противодействие детективам НАБУ оказывалось при проведении обыска в доме Сысы. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины