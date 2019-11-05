События

13:56 05.11.2019

В Киеве 4 ноября были побиты два температурных рекорда

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В Киеве 4 ноября были побиты два температурных рекорда

В Киеве температура воздуха 4 ноября поднялась до рекордного уровня.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского, воздух полсе полудня 4 ноября прогрелся до +17,6 градуса, что на 2,7 градуса выше, чем предыдущий рекорд, установленный в 1957 году.

Кроме того, рекордных значений достигла среднесуточная температура - +12,9 градуса, что на 0,6 градуса выше рекорда 1996 года.

В ночь с 4 на 5 ноября температура воздуха не опустилась ниже +12,3 градуса. Таким образом, повторился предыдущий рекорд, зафиксированный в 1930 году.

Как отмечают метеорологи, по климатическим данным такие температуры соответствуют 21 сентября.

Теги: #киев #погода
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