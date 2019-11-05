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13:23 05.11.2019

Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи

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Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи

Незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток вторника, при этом участок разведения у с.Петровское Донецкой области под огонь не попал.

"Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сводке, опубликованной на сайте Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, боевики вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы пришлись на донецкое направление и велись с 10 до 12 часов дня.

Теги: #оос #минобороны #обстрел #боевики
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