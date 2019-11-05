События

12:30 05.11.2019

В Одессе ограбили группу предпринимателей, похищено более 12 млн грн

1 мин читать
В Одессе ограбили группу предпринимателей, похищено более 12 млн грн

Полиция Одессы расследует разбойное нападение на предпринимателей Полтавщины, сообщается на сайте Национальной полиции.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в понедельник около 18.00 на 24 км автодороги Киев - Одесса. Автомобиль предпринимателей, следовавший на промтоварный рынок за товаром, остановился возле кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных в камуфляжной форме и балаклавах распылила на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладела сумками с деньгами в сумме более 12 млн грн и сбежала с места происшествия на своем автомобиле.

Продолжается досудебное следствие по факту разбоя. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.

Теги: #ограбление #полиция #одесса #предприниматели
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:27 05.11.2019
Под Одессой неизвестные ограбили полтавских предпринимателей на 12 млн грн, объявлены планы "Перехват" и "Сирена"

Под Одессой неизвестные ограбили полтавских предпринимателей на 12 млн грн, объявлены планы "Перехват" и "Сирена"

19:47 04.11.2019
Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи оружия

Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи оружия

13:30 04.11.2019
Wizz Air запустила рейсы из Одессы в шесть европейских городов

Wizz Air запустила рейсы из Одессы в шесть европейских городов

09:59 04.11.2019
Вместе с полицией мирных жителей в районе разведения сил у Золотого-4 охраняют также бойцы Нацгвардии – штаб ООС

Вместе с полицией мирных жителей в районе разведения сил у Золотого-4 охраняют также бойцы Нацгвардии – штаб ООС

05:37 04.11.2019
Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киеве

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киеве

15:24 02.11.2019
Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

14:11 02.11.2019
В Киеве сотрудник ночного клуба смертельно избил посетителя - полиция

В Киеве сотрудник ночного клуба смертельно избил посетителя - полиция

12:36 02.11.2019
В Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек - полиция

В Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек - полиция

11:12 02.11.2019
Правоохранители в Николаевской области задержали членов вооруженной группировки, которые похищали людей

Правоохранители в Николаевской области задержали членов вооруженной группировки, которые похищали людей

21:28 01.11.2019
Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции - Клименко

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции - Клименко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР уведомила о подозрении бывших топ-менеджеров Вектор Банка, незаконно присвоивших более 28 млн грн

Станция метро "Дворец спорта" в Киеве возобновила работу после проверки

В Украине ожидается теплая, но ветреная и дождливая погода

СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье

В Ужгородском горсовете проходят обыски по делу о выделении земли в 2014г

Из Киевской области с начала года экстрадированы 13 человек, находившихся в международном розыске

В Киеве возобновила работу станция метро "Майдан Независимости"

В Донецкой области передали в суд дело сотрудника СБУ, обвиняемого в сбыте наркотиков

Украина была признана "частично свободной" в новом рейтинге Freedom House "Свобода в сети"

"1+1 media" начала блэкаут своих телеканалов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА