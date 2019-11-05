В Одессе ограбили группу предпринимателей, похищено более 12 млн грн

Полиция Одессы расследует разбойное нападение на предпринимателей Полтавщины, сообщается на сайте Национальной полиции.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в понедельник около 18.00 на 24 км автодороги Киев - Одесса. Автомобиль предпринимателей, следовавший на промтоварный рынок за товаром, остановился возле кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных в камуфляжной форме и балаклавах распылила на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладела сумками с деньгами в сумме более 12 млн грн и сбежала с места происшествия на своем автомобиле.

Продолжается досудебное следствие по факту разбоя. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.