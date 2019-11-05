ГБР уведомила о подозрении бывших топ-менеджеров Вектор Банка, незаконно присвоивших более 28 млн грн

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении экс-главу правления ПАО "Вектор Банк", а также нескольких руководителей структурных подразделений и руководителя одного из департаментов финучреждения.

Как сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, экс-руководству банка инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору и путем злоупотребления служебным положением.

Как установило следствие, топ-менеджеры Вектор Банка с 2015 года выводили из финучреждения средства. В рамках преступной схемы они совершали заведомо убыточные финансовые операции: выдавали кредиты подконтрольным компаниям с признаками фиктивности. Далее путем заключения фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг выданные банком средства переводились на счета связанных с банком компаний и разделялись между участниками схемы.

Общая сумма ущерба составила более 28 млн грн.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.