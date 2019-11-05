Станция метро "Дворец спорта" в Киеве возобновила работу после проверки

Станция киевского метрополитена "Дворец спорта" Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии возобновила работу и открылась для пассажиров вслед за станцией "Майдан Независимости", обе они ранее были закрыты из-за сообщения о минировании.

"Станции проверены, взрывоопасные предметы не обнаружены. Метро работает в обычном режиме", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook во вторник.

Сообщение опубликовано спустя полчаса после сообщения об открытии станции "Майдан Независимости" и чуть менее двух часов после сообщения о закрытии обоих станций для проверки после поступившего сообщения о минировании.

Станции "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" являются пересадочными. Суточный пассажиропоток составляет около 20 и 40 тыс пассажиров в сутки соответственно.