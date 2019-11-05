СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье

Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в "тень" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.

"Организовали "конверт" почти год назад двое жителей областного центра. Они предоставляли клиентам "услуги" по переводу средств путем фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона", - сообщается на сайте СБУ во вторник.

В ходе обысков в офисе конвертцентра изъяты печати подконтрольных предприятий, бухгалтерская и банковская документация, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Обнаружено более 600 тыс. грн и EUR15 тыс.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и чч.1 и 2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия, решается вопрос о привлечении к ответственности руководителей предприятий-клиентов конвертационного центра для возмещения нанесенного госбюджету ущерба.