События

11:31 05.11.2019

В Ужгородском горсовете проходят обыски по делу о выделении земли в 2014г

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Обыски по делу о выделении земельных участков Ужгородским горсоветом минувшего созыва в 2014 году проходят в здании горсовета во вторник.

Как сообщается на странице горсовета в Facebook, следственные действия проводят сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ).

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - говорится в сообщении.

Теги: #ужгород #обыски
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