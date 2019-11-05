Один человек погиб, еще один госпитализирован в ДТП в Броварах

Во вторник утром в Броварах в результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован, на дороге в Киев возник большой затор, сообщил портал "dtp.kiev.ua".

"Бровары, 5:30 утра, ул.Киевская… На пустой дороге Пежо вылетает на встречную полосу и бъет Деу Ланос. Погибла женщина. Водитель Пежо в тяжелом состоянии госпитализирован", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук во вторник утром.

На портале добавили, что прожолжается оформление аварии, вследствие чего возникла большая пробка из Броваров в Киев.