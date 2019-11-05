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06:37 05.11.2019

В Киеве закрыли на ремонт мост на пересечении Комарова и Василенко

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В Киеве закрыли на ремонт мост на пересечении Комарова и Василенко

Пешеходный мост в Киеве на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко перекроют с 5 ноября.

Мост будет закрыт для проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, коммунальная корпорация "Киевавтодор" проведет на мосту замену прогонов, опор и лестниц, будут построены лифты.

Ожидается, что проход для пешеходов откроют после завершения первой части работ уже до конца 2019 года. Полностью комплекс работ планируют завершить в июне 2020 года.

Обойти перекрытый мост пешеходы могут через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".

Теги: #киев #ремонт #киевавтодор #мост
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