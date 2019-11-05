США начинают формальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник объявил о запуске Вашингтоном процедуры отказа от Парижского соглашения по климату.

"Сегодня мы начинаем формальный процесс выхода из Парижского соглашения", - написал госсекретарь в Twitter.

"США горды тем, что лидируют в мире в плане сокращения любых выбросов (в атмосферу - ИФ), укрепления способности сопротивляться неблагоприятным условиям среды, роста экономики и обеспечения энергией наших граждан", - добавил он.

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Однако, напоминают американские СМИ, согласно условиям соглашения, официально отказаться от него можно было лишь 4 ноября нынешнего года.