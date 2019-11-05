События

05:14 05.11.2019

США начинают формальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату - Помпео

1 мин читать
США начинают формальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник объявил о запуске Вашингтоном процедуры отказа от Парижского соглашения по климату.

"Сегодня мы начинаем формальный процесс выхода из Парижского соглашения", - написал госсекретарь в Twitter.

"США горды тем, что лидируют в мире в плане сокращения любых выбросов (в атмосферу - ИФ), укрепления способности сопротивляться неблагоприятным условиям среды, роста экономики и обеспечения энергией наших граждан", - добавил он.

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Однако, напоминают американские СМИ, согласно условиям соглашения, официально отказаться от него можно было лишь 4 ноября нынешнего года.

Теги: #соглашение #сша #выход #климат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:36 05.11.2019
Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович

Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович

00:05 05.11.2019
Экс-посол США в Украине заявила конгрессменам, что ей советовали публично похвалить Трампа, чтобы сохранить работу

Экс-посол США в Украине заявила конгрессменам, что ей советовали публично похвалить Трампа, чтобы сохранить работу

20:14 04.11.2019
Демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

Демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

17:04 04.11.2019
США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи – Тейлор

США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи – Тейлор

16:45 04.11.2019
В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner

В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner

08:56 04.11.2019
Информатор, доложивший о беседе Трампа с президентом Украины, готов ответить письменно на вопросы конгрессменов

Информатор, доложивший о беседе Трампа с президентом Украины, готов ответить письменно на вопросы конгрессменов

06:07 04.11.2019
Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

03:35 04.11.2019
Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

09:44 03.11.2019
Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

03:25 03.11.2019
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве закрыли на ремонт мост на пересечении Комарова и Василенко

Чиновница на Закарпатье нанесла ущерб государству на более 1 млн грн, ей сообщили о подозрении

Под Одессой неизвестные ограбили полтавских предпринимателей на 12 млн грн, объявлены планы "Перехват" и "Сирена"

Нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения - глава НКРЭКУ

Глава Минэкоэнерго считает нецелесообразным объединять госшахты в рамках одного холдинга

В МИД Украины выразили протест на визит российского депутата Журавлева в Золотое

Гончарук ожидает экономический прыжок в 2021 году

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Боевика "ЛНР" приговорили к восьми годам лишения свободы

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА