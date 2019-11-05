Чиновница на Закарпатье нанесла ущерб государству на более 1 млн грн, ей сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении чиновнице отдела образования Мукачевской РГА, которая нанесла государству ущерб более чем на 1 млн грн, сообщили в Национальной полиции Закарпатской области.

"Работники полиции Закарпатья сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.191 Уголовного кодекса Украины, женщине-чиновнику отдела образования Мукачевской РГА. За содеянное жительнице Мукачево грозит лишение свободы сроком до 12 лет", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Как установили правоохранители, чиновница заключила несколько соглашений, которые привели к неправильному определению цены, что повлекло излишнюю оплату за потребленный газ.

"В общем должностное лицо нанесло государству ущерб на сумму большую, чем миллион гривен", – подчеркнули в полиции.

Действующему начальнику управления следователи особого отдела расследования тяжких преступлений следственного управления ГУ НП в Закарпатской обл. сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 и 5 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Чиновнице грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.