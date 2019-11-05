События

03:54 05.11.2019

Чиновница на Закарпатье нанесла ущерб государству на более 1 млн грн, ей сообщили о подозрении

1 мин читать
Чиновница на Закарпатье нанесла ущерб государству на более 1 млн грн, ей сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении чиновнице отдела образования Мукачевской РГА, которая нанесла государству ущерб более чем на 1 млн грн, сообщили в Национальной полиции Закарпатской области.

"Работники полиции Закарпатья сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.191 Уголовного кодекса Украины, женщине-чиновнику отдела образования Мукачевской РГА. За содеянное жительнице Мукачево грозит лишение свободы сроком до 12 лет", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Как установили правоохранители, чиновница заключила несколько соглашений, которые привели к неправильному определению цены, что повлекло излишнюю оплату за потребленный газ.

"В общем должностное лицо нанесло государству ущерб на сумму большую, чем миллион гривен", – подчеркнули в полиции.

Действующему начальнику управления следователи особого отдела расследования тяжких преступлений следственного управления ГУ НП в Закарпатской обл. сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 и 5 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Чиновнице грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Теги: #чиновница #закарпатье #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 04.11.2019
Житель Закарпатья пытался переправить через госграницу 12 вьетнамцев-нелегалов, маскируя их от тепловизоров и имитируя следы животных

Житель Закарпатья пытался переправить через госграницу 12 вьетнамцев-нелегалов, маскируя их от тепловизоров и имитируя следы животных

15:24 02.11.2019
Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

19:10 29.10.2019
Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

05:28 28.10.2019
В Харькове полиция сообщила о подозрении в совершении служебной халатности экс-чиновнику ХОГА

В Харькове полиция сообщила о подозрении в совершении служебной халатности экс-чиновнику ХОГА

22:09 26.10.2019
Прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю главы Харьковской ОГА

Прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю главы Харьковской ОГА

17:21 22.10.2019
Генпрокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием

Генпрокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием

14:35 18.10.2019
Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений

Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений

23:48 17.10.2019
Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

19:11 17.10.2019
Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лукаш об изменении подозрения

Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лукаш об изменении подозрения

20:28 16.10.2019
В Закарпатской области при попытке разобрать взрывоопасный предмет травмировались трое детей

В Закарпатской области при попытке разобрать взрывоопасный предмет травмировались трое детей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович

Под Одессой неизвестные ограбили полтавских предпринимателей на 12 млн грн, объявлены планы "Перехват" и "Сирена"

Нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения - глава НКРЭКУ

Экс-посол США в Украине заявила конгрессменам, что ей советовали публично похвалить Трампа, чтобы сохранить работу

Глава Минэкоэнерго считает нецелесообразным объединять госшахты в рамках одного холдинга

В МИД Украины выразили протест на визит российского депутата Журавлева в Золотое

Гончарук ожидает экономический прыжок в 2021 году

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Боевика "ЛНР" приговорили к восьми годам лишения свободы

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА