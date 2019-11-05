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01:27 05.11.2019

Под Одессой неизвестные ограбили полтавских предпринимателей на 12 млн грн, объявлены планы "Перехват" и "Сирена"

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Под Одессой неизвестные ограбили полтавских предпринимателей на 12 млн грн, объявлены планы "Перехват" и "Сирена"

В понедельник вечером в Одесской области неизвестные ограбили предпринимателей из Полтавы, украдено 12 млн грн, объявлены планы "Перехват" и "Сирена", сообщило местное издание "Думская".

"Трое мужчин из Полтавы везли в Одессу очень крупную сумму наличными, которую планировали потратить на приобретение разных товаров в том числе на "Седьмом километре. Остановились у "Родничка" (кафе – ИФ), чтобы пообедать. Тут подъехал микроавтобус, из которого выскочили трое молодчиков. Один выстрелил из пистолета в воздух. Затем они вывели бизнесменов, заставили их показать, где сумки с деньгами, забрали их, порезали шины авто, после чего скрылись", – сообщило издание в понедельник вечером.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на трассе Одесса-Киев, возле кафе "Родничок", что у Алтестова Беляевского района.

В области объявлены планы "Перехват" и "Сирена".

По мнению правоохранителей, пострадавших сопровождали с Полтавы.

Теги: #разбойное_нападение #одесса
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