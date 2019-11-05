Нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения - глава НКРЭКУ

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция", - сказал он во время выступления на ток-шоу "Свобода слова" на канале "ictv" в понедельник вечером.

Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса раковой опухолью для украинской экономики.

"Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует", - считает Тарасюк.