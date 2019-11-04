События

23:47 04.11.2019

Глава Минэкоэнерго считает нецелесообразным объединять госшахты в рамках одного холдинга

1 мин читать
Глава Минэкоэнерго считает нецелесообразным объединять госшахты в рамках одного холдинга

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель считает нецелесообразным объединять государственные угольные активы в рамках одного холдинга.

"Мы не поддержали логику создания "Национальной угольной компании". Скажем откровенно, когда мы объединяем что-то прибыльное с чем-то убыточным - оно становится более неэффективным и там тяжело разобраться, что необходимо построить, модернизировать или ликвидировать", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Оржель отметил, что новое руководство министерства понимает проблему злоупотреблений и непрозрачности в закупках госшахтами, что приводит к их убыточности и завышению себестоимости добычи угля.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1019-р от 6 декабря 2017 года создал государственное предприятие "Национальная угольная компания", которое должно было объединить большинство государственных активов отрасли.

В Кабмине Владимира Гройсмана отмечали, что образование нового ГП позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий.

Кроме того, принятие распоряжения должно начать процесс проведения реформирования угольной отрасли путем оптимизации непрофильных активов угледобывающих предприятий, повысить их инвестиционную привлекательность, ускорить темпы подготовки шахт к приватизации и привести цены на угольную продукцию до экономически обоснованного уровня. В то же время ГП так и не начало полноценно функционировать.

 

Теги: #минэкоэнерго #шахты #объединение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 24.10.2019
ГИЯРУ и Госцентр по ядерной и радиационной безопасности ожидают реакции международных партнеров на переподчинение инспекции Минэкоэнерго

ГИЯРУ и Госцентр по ядерной и радиационной безопасности ожидают реакции международных партнеров на переподчинение инспекции Минэкоэнерго

02:25 24.10.2019
Минэкоэнерго проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями

Минэкоэнерго проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями

14:46 23.10.2019
Ассоциированный директор одного из департаментов ЕБРР претендует на должность замглавы Минэкоэнерго Украины

Ассоциированный директор одного из департаментов ЕБРР претендует на должность замглавы Минэкоэнерго Украины

17:01 22.10.2019
Минэкоэнерго Украины отрицает превышение загрязняющих веществ в воздухе

Минэкоэнерго Украины отрицает превышение загрязняющих веществ в воздухе

15:13 21.10.2019
Минэкоэнерго рассчитывает на своевременное подписание 9 СРП, заявляет о проведении в 2020г новых конкурсов

Минэкоэнерго рассчитывает на своевременное подписание 9 СРП, заявляет о проведении в 2020г новых конкурсов

11:50 18.10.2019
Минэкоэнерго проводит аудит государственных шахт

Минэкоэнерго проводит аудит государственных шахт

18:19 17.10.2019
В Раде создано межфракционное объединение "Кубань"

В Раде создано межфракционное объединение "Кубань"

13:46 16.10.2019
Замглавы Минэкоэнерго по углю назначен Ковалевский

Замглавы Минэкоэнерго по углю назначен Ковалевский

19:58 03.10.2019
Глава Минэкоэнерго Украины предлагает улучшить энергорынок динамическими прайс-кэпами и анонимностью аукционов

Глава Минэкоэнерго Украины предлагает улучшить энергорынок динамическими прайс-кэпами и анонимностью аукционов

19:32 02.10.2019
Замглавы Минэкоэнерго может стать экс-нардеп Рябчин

Замглавы Минэкоэнерго может стать экс-нардеп Рябчин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали

ПОСЛЕДНЕЕ

Нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения - глава НКРЭКУ

Экс-посол США в Украине заявила конгрессменам, что ей советовали публично похвалить Трампа, чтобы сохранить работу

В МИД Украины выразили протест на визит российского депутата Журавлева в Золотое

Гончарук ожидает экономический прыжок в 2021 году

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Боевика "ЛНР" приговорили к восьми годам лишения свободы

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

Открытие моста в Станице Луганской может произойти раньше намеченного срока - депутат и советник секретаря СНБО Ткаченко

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

Демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА