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23:24 04.11.2019

В МИД Украины выразили протест на визит российского депутата Журавлева в Золотое

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В МИД Украины выразили протест на визит российского депутата Журавлева в Золотое

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой депутата Госдумы РФ, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева на временно оккупированную территорию Луганской области в Золотом.

"В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о пребывании депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации А.О.Журавлева в начале ноября 2019 на временно оккупированной территории Украины в Луганской области Министерство иностранных дел Украины заявляет следующее. Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной "визиты" российских чиновников на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономную Республику Крым и г.Севастополь, "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

"В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом президента Украины №176/2018 от 21 июня 2018 года, в отношении А.О.Журавлева уже применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины", – сказано в сообщении.

МИД совместно с правоохранительными органами Украины проверяют информацию, не находилось ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской обл.

В министерстве также отметили, что украинская сторона уже обратилась к российской стороне о подтверждении факта осуществления упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

"МИД Украины призывает российскую сторону прекратить нарушать украинское законодательство и напоминает, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе", – резюмировали в МИД.

Ранее визит депутата Журавлева в Золотое назвал нарушением всех норм министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Визит депутата парламента России – это нарушение всех норм. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 2 ноября Журавлев посетил Золотое.

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в СБУ касательно визита Журавлева. "Что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей армии? Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь не скрываясь лазили россияне?", - отметила народный депутат.

Теги: #протест #мид
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