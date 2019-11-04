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20:50 04.11.2019

Боевика "ЛНР" приговорили к восьми годам лишения свободы

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Боевика "ЛНР" приговорили к восьми годам лишения свободы

Боевик террористической организации "ЛНР", ранее задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины, был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, уроженец Днепра присоединился к незаконным вооруженным формированиям в мае 2014 года. Он получил боевую и специальную подготовку под руководством российских инструкторов в тренировочном лагере в Белгороде, РФ. После этого в течение пяти лет он принимал участие в боевых действиях против украинской армии, в том числе в боях под Зоринском, Перевальском, Сентяновкой, Бахмуткой, Жолобком, Сокольниками и Дебальцевым.

Боевик был задержан контрразведкой совместно с военнослужащими ВСУ в марте 2019 года. Он предоставил следователям сведения о совершении убийств, пыток, разбойных нападений, грабежа и мародерства участниками незаконных вооруженных формирований.

Лисичанский городской суд Луганской области признал боевика виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации). Приговор вступил в силу.

Теги: #боевик #сбу #ордло #приговор
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