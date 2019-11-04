События

20:47 04.11.2019

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

3 мин читать
Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

Акция "Год без Кати", посвященная годовщине смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, проходит возле здания Офиса президента в Киеве в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник вечером на ул.Банковой почтить память активистки собралось более 300 человек. Участвовавший в акции ее отец Виктор Гандзюк принес портрет дочери, который оставил у флагштока напротив центрального входа в Офис президента. Рядом с ним участники акции поставили лампадки с зажженным огнем.

Во время акции на установленном экране с помощью проектора демонстрировалось видео истории нападения на Гандзюк и расследования преступления, приведшего к смерти активистки. Собравшиеся высказали возмущение тем, что за год преступление не было расследовано до конца и не были установлены его заказчики. Они требуют и призывают новую украинскую власть выполнить свои обещания по доведению расследования дела Гандзюк до конца.

Акция проходит мирно, у здания Офиса президента, как обычно, находится несколько десятков правоохранителей, в том числе полиция диалога.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Перед этом 28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

31 января Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Гандзюк и подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Гандзюк безосновательными и голословными. В феврале Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

Еще один подозреваемый по делу - Алексей Левин (Москаленко) объявлен в розыск. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину (Москаленко) как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк. Однако, по его словам, Левин после совершения преступления покинул территорию Украины и разыскивается. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года.

Теги: #киев #гандзюк #митинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 04.11.2019
В Харькове прошла акция "Год без Кати"

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

17:04 04.11.2019
США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи – Тейлор

США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи – Тейлор

10:33 04.11.2019
Франция и Германия в годовщину гибели Гандзюк надеются на привлечение к ответственности виновников ее смерти

Франция и Германия в годовщину гибели Гандзюк надеются на привлечение к ответственности виновников ее смерти

05:37 04.11.2019
Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киеве

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киеве

04:47 04.11.2019
Избежать пробок на Южном мосту в Киеве поможет строительство нового сооружения

Избежать пробок на Южном мосту в Киеве поможет строительство нового сооружения

16:13 03.11.2019
Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

14:28 03.11.2019
Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

08:42 03.11.2019
Вход на 3 станции метро Киева могут ограничить из-за футбола

Вход на 3 станции метро Киева могут ограничить из-за футбола

06:37 03.11.2019
В Киеве на ул.Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется ул.Сагайдачного

В Киеве на ул.Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется ул.Сагайдачного

14:11 02.11.2019
В Киеве сотрудник ночного клуба смертельно избил посетителя - полиция

В Киеве сотрудник ночного клуба смертельно избил посетителя - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали

Зеленский подписал указ для улучшения безопасности арсеналов боеприпасов

Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевика "ЛНР" приговорили к восьми годам лишения свободы

Открытие моста в Станице Луганской может произойти раньше намеченного срока - депутат и советник секретаря СНБО Ткаченко

Демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи оружия

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

Аваков заявил о планах открытия представительства Airbus в Украине

Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали

Зеленский подписал указ для улучшения безопасности арсеналов боеприпасов

В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner

Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА