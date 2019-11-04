Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи оружия

Национальная полиция Украины завершила месячник добровольной сдачи оружия.

Как сообщает пресс-центр полиции в Facebook, жители Украины сдали около 8 тысяч единиц огнестрельного оружия и 368 тысяч боеприпасов.

Кроме того, среди собранного полицейскии – 500 гранат, 846 снарядов, 276 мин и 190 запалов.

Месячник добровольной сдачи оружия проводился с 1 по 31 октября. Владельцы нелегального оружия имели возможность сдать его сотрудникам полиции и избежать уголовной ответственности за незаконное хранение. Владельцы сданного охотничьего оружия имеют возможность оформить необходимые разрешения и получить его обратно – уже на законных основаниях.