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19:47 04.11.2019

Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи оружия

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Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи оружия

Национальная полиция Украины завершила месячник добровольной сдачи оружия.

Как сообщает пресс-центр полиции в Facebook, жители Украины сдали около 8 тысяч единиц огнестрельного оружия и 368 тысяч боеприпасов.

Кроме того, среди собранного полицейскии – 500 гранат, 846 снарядов, 276 мин и 190 запалов.

Месячник добровольной сдачи оружия проводился с 1 по 31 октября. Владельцы нелегального оружия имели возможность сдать его сотрудникам полиции и избежать уголовной ответственности за незаконное хранение. Владельцы сданного охотничьего оружия имеют возможность оформить необходимые разрешения и получить его обратно – уже на законных основаниях.

Теги: #оружие #полиция
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