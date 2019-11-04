Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

8 ноября Международный Суд ООН объявит свое решение в отношении возражений России о применении международных конвенций в деле "Украина против России".

Соответствующий анонс обнародован на сайте Международного Суда ООН.

"Применение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации) - вынесение решения Суда в отношении предварительных возражений, поданных Российской Федерацией в пятницу 8 ноября 2019 года в 3 часа дня", - указано в расписании работы Суда.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.