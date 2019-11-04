События

18:31 04.11.2019

Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали

1 мин читать
Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали

Незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала суток во вторник, при этом участки разведения в районе г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области под обстрел не попали, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, жертв среди военнослужащих и мирного населения в результате обстрелов удалось избежать. "На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского находившиеся в школе дети были эвакуированы в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела обучения продолжилось… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 6 обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север", остальные 10 – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

По данным штаба, продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе поселка Золотое-4 (часть г.Золотое Луганской области). Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами, которое по графику продлится до 9 ноября.

Теги: #всу #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 04.11.2019
Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов

Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов

14:56 04.11.2019
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения – представитель Украины в группе по безопасности ТКГ

Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения – представитель Украины в группе по безопасности ТКГ

14:16 04.11.2019
Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ - пресс-центр ООС

Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ - пресс-центр ООС

14:15 04.11.2019
После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам – командующий ООС

После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам – командующий ООС

13:41 04.11.2019
Украинская сторона не допустит ослабления оборонительных позиций своих военных и не оставит без защиты людей – командующий ООС

Украинская сторона не допустит ослабления оборонительных позиций своих военных и не оставит без защиты людей – командующий ООС

12:52 04.11.2019
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, потерь нет - Минобороны

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, потерь нет - Минобороны

12:09 04.11.2019
Нардеп Геращенко готовит запрос в СБУ касательно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое

Нардеп Геращенко готовит запрос в СБУ касательно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое

09:59 04.11.2019
Вместе с полицией мирных жителей в районе разведения сил у Золотого-4 охраняют также бойцы Нацгвардии – штаб ООС

Вместе с полицией мирных жителей в районе разведения сил у Золотого-4 охраняют также бойцы Нацгвардии – штаб ООС

07:28 04.11.2019
Один украинский военный ранен в результате 14 обстрелов боевиками на Донбассе

Один украинский военный ранен в результате 14 обстрелов боевиками на Донбассе

07:30 03.11.2019
Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

Зеленский подписал указ для улучшения безопасности арсеналов боеприпасов

Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов

Пристайко: визит депутата ГДРФ Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи оружия

Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

Аваков заявил о планах открытия представительства Airbus в Украине

Зеленский подписал указ для улучшения безопасности арсеналов боеприпасов

США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи – Тейлор

В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner

Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе

Новый законопроект о госпомощи при рождении ребенка может лишить соцвыплат сотни тысяч семей – ЮНИСЕФ

Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Труба сетует на нехватку следователей ГБР с учетом предстоящего расследования дел прокуратуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА