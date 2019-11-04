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17:59 04.11.2019

Зеленский подписал указ для улучшения безопасности арсеналов боеприпасов

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Зеленский подписал указ для улучшения безопасности арсеналов боеприпасов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины", сообщается на сайте главы государства в понедельник.

Согласно указу, Генеральному штабу ВСУ Глава государства поставил задачу повысить до стандартов НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Генштаб также должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

На Минобороны возложена задача усилить контроль над реконструкцией технических территорий арсеналов, обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов. Кабинет министров Украины должен профинансировать меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ, а также урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее, 31 октября Рада приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г.Ичня (Черниговская область), г.Калиновка (Винницкая область), г.Балаклея (Харьковская область), г.Сватово (Луганская область), г.Кривой Рог (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы". Ее возглавил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Теги: #указ #боеприпасы #зеленский #склады
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