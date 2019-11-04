События

17:04 04.11.2019

США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи – Тейлор

3 мин читать
США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи – Тейлор

США требуют правосудия для умершей год назад после нападения херсонской активистки Екатерины Гандзюк и будут работать над тем, чтобы Украина стала той страной, ради которой Гандзюк пожертвовала своей жизнью, отмечает временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Сегодня мы с горечью вспоминаем о годовщине смерти Екатерины Гандзюк. Она была настоящей женщиной с большой отвагой. Она посвятила свою жизнь Украине, пожертвовала собой ради страны. Мы требуем правосудия для Екатерины и ее семьи. МЫ помним Екатерину и будем работать ради того, чтобы Украина стала именно той страной, ради которой она пожертвовала своей жизнью", - сказал он в видеообращении, размещенном в понедельник на странице посольства США в Facebook.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Перед этом 28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

31 января Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Гандзюк и подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Гандзюк безосновательными и голословными. В феврале Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

Еще один подозреваемый по делу - Алексей Левин (Москаленко) объявлен в розыск. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину (Москаленко) как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк. Однако, по его словам, Левин после совершения преступления покинул территорию Украины и разыскивается. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года.

Теги: #тейлор #сша #гандзюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:45 04.11.2019
В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner

В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner

10:33 04.11.2019
Франция и Германия в годовщину гибели Гандзюк надеются на привлечение к ответственности виновников ее смерти

Франция и Германия в годовщину гибели Гандзюк надеются на привлечение к ответственности виновников ее смерти

08:56 04.11.2019
Информатор, доложивший о беседе Трампа с президентом Украины, готов ответить письменно на вопросы конгрессменов

Информатор, доложивший о беседе Трампа с президентом Украины, готов ответить письменно на вопросы конгрессменов

06:07 04.11.2019
Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

03:35 04.11.2019
Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

14:28 03.11.2019
Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

09:44 03.11.2019
Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

03:25 03.11.2019
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

22:58 02.11.2019
Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту

Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту

10:18 02.11.2019
Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме - СМИ

Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ для улучшения безопасности арсеналов боеприпасов

Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов

Пристайко: визит депутата ГДРФ Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм

Украинская сторона не допустит ослабления оборонительных позиций своих военных и не оставит без защиты людей – командующий ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ для улучшения безопасности арсеналов боеприпасов

Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе

Новый законопроект о госпомощи при рождении ребенка может лишить соцвыплат сотни тысяч семей – ЮНИСЕФ

Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов

Труба сетует на нехватку следователей ГБР с учетом предстоящего расследования дел прокуратуры

Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения – представитель Украины в группе по безопасности ТКГ

Пристайко: визит депутата ГДРФ Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм

Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ - пресс-центр ООС

После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам – командующий ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА