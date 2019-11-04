События

16:45 04.11.2019

В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner

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 Корпорация Boeing в понедельник провела успешное испытание системы аварийного спасения экипажа своего перспективного многоразового пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, во время испытания, осуществленного со стартовой площадки на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико на корабле Starliner были запущены четыре двигателя системы спасения и двигатели системы ориентации.

Они обеспечили отвод пилотируемой капсулы корабля в сторону от пусковой площадки на 1,6 тыс. метров, моделируя работу систему спасения при возникновении аварийной ситуации во время старта ракеты-носителя. После этого на ней сработала парашютная система.

Boeing ведет разработку пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, который планируются выводить на орбиту ракетами-носителями Atlas V.

Многоразовый корабль Starliner корпорации Boeing является частью программы развития коммерческих пилотируемых полетов, финансируемых NASA.

16 сентября 2014 года корпорация Boeing стала одним из двух победителей конкурса в рамках подпрограммы Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap) и получила контракт от NASA на сумму 4,2 миллиарда долларов США для завершения разработки корабля и его сертификации для полётов к МКС.

Корпорация Boeing ведет разработки космического корабля CST-100 Starliner для вывода на орбиту американскими ракетами-носителями Atlas V.

Первый беспилотный полет корабля предполагается осуществить в декабре текущего года, с экипажем - в первом квартале 2020 года.

После завершения в 2011 году полетов американских челноков многоразового использования Space Shuttle NASA прекратило собственные пилотируемые полеты на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз".

Аналогичную программу создания пилотируемого корабля - Crew Dragon в рамках контракта с NASA осуществляет компания Space X предпринимателя Илона Маска. В настоящее время грузовые модификации этого корабля - Crew Dragon обеспечивают снабжение МКС.

После успешного демонстрационного непилотируемого полета Crew Dragon на МКС, который состоялся в марте, SpaceX провела в апреле также огневые испытания двигателей системы спасения космического аппарата. Они завершились неудачей. При задействовании двигателей аварийного спасения произошел взрыв, приведший к уничтожению пилотируемой капсулы.

Теги: #сша #космос #nasa
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