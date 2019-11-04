События

16:27 04.11.2019

Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе

1 мин читать

 Полиция Греции в понедельник обнаружила 41 нелегального мигранта, которых пытались провезти в Европу в фуре-рефрижераторе.

Как сообщила местная полиция, все мигранты, большинство из которых афганцы, живы. Все они, включая водителя фуры, доставлены в ближайший отдел полиции.

Греция с 2015 года стала своеобразным перевалочным пунктом для мигрантов, стремящихся в Европу.

В октябре вблизи Лондона в фуре были обнаружены тела 39 беженцев из Вьетнама. Вьетнамские власти начали расследование, в его ходе были задержаны восемь человек, подозреваемых в налаживании бизнеса по нелегальной переправке мигрантов. Еще более 20 человек находятся в розыске.

Теги: #греция #нелегалы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 04.11.2019
Житель Закарпатья пытался переправить через госграницу 12 вьетнамцев-нелегалов, маскируя их от тепловизоров и имитируя следы животных

Житель Закарпатья пытался переправить через госграницу 12 вьетнамцев-нелегалов, маскируя их от тепловизоров и имитируя следы животных

03:17 28.10.2019
Семь нелегалов были задержаны на окраине Киева

Семь нелегалов были задержаны на окраине Киева

12:49 24.10.2019
Полиция задержала на рынке "Троещина" 17 иностранцев-нелегалов

Полиция задержала на рынке "Троещина" 17 иностранцев-нелегалов

10:18 23.10.2019
Правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев для переправки мигрантов в страны ЕС

Правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев для переправки мигрантов в страны ЕС

19:20 09.10.2019
Греция впервые разместила бонды с отрицательной доходностью

Греция впервые разместила бонды с отрицательной доходностью

13:41 08.10.2019
Церковь Греции 12 октября соберет внеочередной Собор для рассмотрения вопроса об автокефалии Церкви Украины

Церковь Греции 12 октября соберет внеочередной Собор для рассмотрения вопроса об автокефалии Церкви Украины

01:01 05.10.2019
Греческий премьер призвал Турцию усилить контроль за перемещением нелегалов в Грецию

Греческий премьер призвал Турцию усилить контроль за перемещением нелегалов в Грецию

19:09 27.09.2019
Евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились – Разумков на встрече с послом Греции

Евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились – Разумков на встрече с послом Греции

13:43 25.09.2019
СБУ разоблачила деятельность группировки, переправлявшей в ЕС нелегалов

СБУ разоблачила деятельность группировки, переправлявшей в ЕС нелегалов

17:17 03.09.2019
Пограничники задержали на словацкой границе со стрельбой 24 нелегалов из Азии

Пограничники задержали на словацкой границе со стрельбой 24 нелегалов из Азии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов

Пристайко: визит депутата ГДРФ Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм

Украинская сторона не допустит ослабления оборонительных позиций своих военных и не оставит без защиты людей – командующий ООС

МИД Украины направило России ноту с требованием отдать захваченные в районе Керченского пролива корабли ВМС ВСУ - Пристайко

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый законопроект о госпомощи при рождении ребенка может лишить соцвыплат сотни тысяч семей – ЮНИСЕФ

Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов

Труба сетует на нехватку следователей ГБР с учетом предстоящего расследования дел прокуратуры

Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения – представитель Украины в группе по безопасности ТКГ

Пристайко: визит депутата ГДРФ Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм

Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ - пресс-центр ООС

После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам – командующий ООС

Во Львове на неделю запретили катать людей в каретах

Украинская сторона не допустит ослабления оборонительных позиций своих военных и не оставит без защиты людей – командующий ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА