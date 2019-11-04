Новый законопроект о госпомощи при рождении ребенка может лишить соцвыплат сотни тысяч семей – ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен новым законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", сообщила пресс-служба "ЮНИСЕФ-Украина".

Согласно сообщению, организация, в частности, обеспокоена предложениями к ст.10 закона "О государственной помощи семьям с детьми", предполагающие введение новых условий получения помощи при рождении ребенка с привязкой к уровню дохода семьи.

"Они фактически заменяют существующую помощь на адресную программу, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат. ЮНИСЕФ предупреждает, что в случае одобрения законопроекта, Украина потеряет свою единственную универсальную программу предоставления социальной помощи детям, и сотни тысяч семей могут остаться без необходимой социальной поддержки",- говорится в сообщении.

В организации отмечают несколько зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов (N1136; N1173; N1173-1), имеющих целью увеличить размер выплат при рождении ребенка и продлить программы помощи трех и шести лет.

"ЮНИСЕФ поддерживает прогрессивность и универсальность социальной защиты, в то же время мы хотели бы обратить внимание парламента и правительства на то, что любые изменения в вопросе помощи при рождении ребенка должны базироваться на результатах исследований и внедряться в поддержку конкретных целей социальной политики", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ЮНИСЕФ подтвердила свою готовность и в дальнейшем сотрудничать с парламентом и правительством Украины по укреплению системы социальной защиты в Украине, а также готовность предоставлять необходимую помощь.