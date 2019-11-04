Пристайко: визит депутата ГДРФ Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм

Визит депутата Государственной Думы России, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в Золотое (Луганская обл.) является нарушением всех норм, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Визит депутата парламента России – это нарушение всех норм. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

При этом министр добавил, что за этим визитом последует официальная реакция МИД Украины.

Как сообщалось, 2 ноября Журавлев посетил Золотое.

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в СБУ касательно визита Журавлева. "Что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей армии? Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь не скрываясь лазили россияне?", - отметила народный депутат.