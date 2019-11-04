После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам – командующий ООС

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко подчеркивает, что после разведения сил и средств на третьем оговоренном участке на линии разграничения в районе Богдановки и Петровского не будет угрозы населенным пунктам.

"С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участок разведения, там проживает 200 местных жителей. И Петровское, которое занято вражеской стороной, также не входит в участок разведения. Там по участку разведения нет населенных пунктов, которые попадают (в так называемую "зону безопасности" – ИФ)", - сказал он на брифинге в понедельник в Краматорске.

Кравченко указал, что после отведения сил и средств не будет никакой угрозы Богдановке.