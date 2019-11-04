Во Львове на неделю запретили катать людей в каретах

Власти Львова приняли решение приостановить на одну неделю деятельность двух компаний, предоставляющих услуги катания в экипажах.

Как сообщил в понедельник на брифинге заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, такое решение принято для исследования всех обстоятельств связанных с субботним инцидентом, во время которого всполошенные фейерверком лошади въехали в скамью, на которой сидела 15-летняя девушка.

"Сегодня городская комиссия по туристической нагрузке провела заседание и приняла решение приостановить на одну неделю деятельность двух компаний, которые катают людей в каретах в центре города", – сказал журналистам Москаленко.

По его словам, специалисты выедут в места, где лошади содержатся и проверят, как за ними ухаживают. Также власти проведут "круглые столы" со всеми заинтересованными сторонами.

Москаленко также сообщил, что травмированную девушку прооперировали, ее состояние сегодня утром было стабильным с позитивной динамикой. Также, по словам заммэра Львова, травмы получил и кучер кареты. Раненую лошадь, по словам Москаленко, усыпили в связи с полученными травмами обеих ног.

Также власти города передали в полицию видео, на котором зафиксирован момент, когда неизвестные запускают фейерверки возле кареты с лошадьми.

Как сообщалось, вечером 2 ноября неизвестные устроили фейерверк в центре города возле памятника Шевченко. Звуки и вспышки напугали лошадей, запряженных в стоявшую неподалеку карету.

По данным полиции, кони понеслись в сторону людей, гулявших на центральной аллее проспекта Свободы. Чтобы избежать жертв, кучер направил карету в сторону и кони врезались в деревянную скамью, на которой сидела 15-летняя девушка. У девушки диагностировали открытый перелом и отправили в больницу.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 291 УК Украины (нарушение действующих правил на транспорте).