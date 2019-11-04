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13:41 04.11.2019

Украинская сторона не допустит ослабления оборонительных позиций своих военных и не оставит без защиты людей – командующий ООС

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Украинская сторона не допустит ослабления оборонительных позиций своих военных и не оставит без защиты людей – командующий ООС

Командующий операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявляет, что украинская сторона предпримет все возможные меры, чтобы отведение сил и средств на определенных участках линии разграничения на Донбассе не ослабило оборонительные возможности украинских подразделений на этих участках.

"Подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких серых зонах. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины. Часть Катериновки, которая попала в границы участка разведения, также не будет "серой зоной". Это скорее район безопасности, где после завершения процесса разведения будут работать представители международных гуманитарных организаций. Свои обязанности выполняют и будут выполнять представители Нацполиции, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы, а также местной власти", - сказал он на брифинге в понедельник в Краматорске.

Командующий ООС подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в случае любых провокаций противника готовы предоставить защиту гражданским лицам. "А в крайних случаях, если того будет требовать оперативная обстановка, и враг нарушит условия разведения, вернуться на предыдущие позиции, и сдержать или отбить наступление противника", - добавил он.

Кравченко указал, что разведение сил в районе Петровского может произойти только после того, как представители ОБСЕ подтвердят соблюдение режима тишины в течение 7 дней.

"Последний обстрел участка разведения №3 (в районе украинской Богдановки и оккупированного Петровского) был зафиксирован 29 октября и подтвержден (в отчете СММ ОБСЕ – ИФ) 30 октября", - отметил он.

Теги: #оос #разведение_сил #кравченко
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