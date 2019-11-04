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13:10 04.11.2019

Защита Дубневича подала апелляцию на решение ВАКС о залоге в 100 млн грн

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Защита Дубневича подала апелляцию на решение ВАКС о залоге в 100 млн грн

Защита народного депутата Украины Ярослава Дубневича (группа "За будущее") подала апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда о мере пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн.

"Только что подали апелляционную жалобу", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Дубневича Станислав Пелюк.

По его словам, дата рассмотрения апелляции пока не известна.

В то же время, как известно, у прокуратуры есть еще 4 дня для подачи апелляции на решение суда.

Ранее ВАКС избрал для Дубневича меру пресечения в виде залога в 100 млн грн, отказав таким образом в ходатайстве прокуратуры, которая просила суд избрать для народного депутата меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Согласно решению суда, залог должен быть внесен в течение пяти дней. Если этого не будет сделано, то прокуратура должна будет обратиться в суд с ходатайством об избрании новой меры пресечения, так как ранее избранная не была выполнена.

Как сообщалось, Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просил суд избрать подозреваемому нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой внесения залога в 93 млн грн.

Теги: #апелляция #суд #дубневич
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