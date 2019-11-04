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12:12 04.11.2019

Сотрудники ФСБ РФ вербуют украинцев, которые регулярно посещают Крым - СБУ

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Сотрудники ФСБ РФ вербуют украинцев, которые регулярно посещают Крым - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в Крыму заставляют украинских граждан, которые регулярно оккупированную территорию полуострова, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

"Основная задача, которую ставит российская спецслужба, сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВСУ, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Отмечается, что подобные предложения прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам.

"Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные. Информация используется российскими спецслужбами для вербовочных подходов к украинским военнослужащим и правоохранителям", - сказано в сообщении.

Так, сотрудники ФСБ РФ применяют в отношении украинских граждан шантаж, запугивание, физическое и психологическое давление, а также активно используют угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров.

Кроме того, контрразведка также установила, что "самым рьяным вербовщиком украинских граждан" является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Республике Крым Бататлов Алмаз Мубарякович, уроженец г.Баймак, Республика Башкортостан, РФ.

Теги: #крым #спецслужбы_рф #фсб #вербовка
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