В Киевской области россиянин повредил флагшток с флагом ОУН - полиция

В г.Вишневое Киевской области гражданин Российской Федерации возле памятника "Небесной Сотни" повредил флагшток с черно-красным флагом, сообщает полиции Киевской области.

"На правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию", - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в с.Святопетровское, он имеет вид на постоянное место жительства в Украину.

"Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет", что для него просто играет громко музыка", - отметили в полиции.

Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи, мужчину доставили в больницу с травмами тела.

В отношении правонарушителя работники полиции составили административный проткала по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Сейчас в Государственной миграционной службе Украины готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.