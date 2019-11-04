Житель Закарпатья пытался переправить через госграницу 12 нелегалов - полиция

В с.Горонглаб Закарпатской области правоохранители обнаружили 12 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу в сопровождении украинца, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"3 ноября около 18:35 на линию "102" поступило сообщение от работников Государственной пограничной службы о том, что они в 300 метрах от линии государственной границы задержали группу мигрантов", - сказано в сообщении.

Установлено, что группу иностранцев сопровождал 36-летний житель г.Берегово. Мигранты не имели при себе никаких документов, которые удостоверяли их личность или давали право находиться на территории Украины.

В действиях украинца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

"Иностранцев доставили в пункт временного содержания нелегальных мигрантов Мукачевского пограничного отряда. В полиции выяснят причины, обстоятельства и основания их пребывания на территории Закарпатья", - отметили в полиции.