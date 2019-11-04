События

10:24 04.11.2019

Житель Закарпатья пытался переправить через госграницу 12 нелегалов - полиция

1 мин читать

В с.Горонглаб Закарпатской области правоохранители обнаружили 12 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу в сопровождении украинца, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"3 ноября около 18:35 на линию "102" поступило сообщение от работников Государственной пограничной службы о том, что они в 300 метрах от линии государственной границы задержали группу мигрантов", - сказано в сообщении.

Установлено, что группу иностранцев сопровождал 36-летний житель г.Берегово. Мигранты не имели при себе никаких документов, которые удостоверяли их личность или давали право находиться на территории Украины.

В действиях украинца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

"Иностранцев доставили в пункт временного содержания нелегальных мигрантов Мукачевского пограничного отряда. В полиции выяснят причины, обстоятельства и основания их пребывания на территории Закарпатья", - отметили в полиции.

Теги: #госпогранслужба #закарпатье #нелегалы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 02.11.2019
Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

11:33 02.11.2019
Пограничники задержали в Краматорске украинца, который добровольно вступил в НВФ "ДНР"

Пограничники задержали в Краматорске украинца, который добровольно вступил в НВФ "ДНР"

10:07 02.11.2019
Пограничники задержали в Одессе гражданина РФ с составляющими к оружию

Пограничники задержали в Одессе гражданина РФ с составляющими к оружию

15:45 29.10.2019
Пограничники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину комплектующие к вертолету

Пограничники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину комплектующие к вертолету

03:17 28.10.2019
Семь нелегалов были задержаны на окраине Киева

Семь нелегалов были задержаны на окраине Киева

17:43 26.10.2019
Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы – указ

Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы – указ

12:49 24.10.2019
Полиция задержала на рынке "Троещина" 17 иностранцев-нелегалов

Полиция задержала на рынке "Троещина" 17 иностранцев-нелегалов

10:18 23.10.2019
Правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев для переправки мигрантов в страны ЕС

Правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев для переправки мигрантов в страны ЕС

14:06 22.10.2019
26-летний россиянин попросил убежища в Украине - Госпогранслужба

26-летний россиянин попросил убежища в Украине - Госпогранслужба

12:49 18.10.2019
Генпрокуратура открыла дело по факту безосновательного расходования 17 млн грн при закупке иностранной автотехники для Госпогранслужбы

Генпрокуратура открыла дело по факту безосновательного расходования 17 млн грн при закупке иностранной автотехники для Госпогранслужбы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области россиянин повредил флагшток с флагом ОУН - полиция

Франция и Германия в годовщину гибели Гандзюк надеются на привлечение к ответственности виновников ее смерти

Список запрещенных к ввозу в Украину книг из России пополнился 54 изданиями – Госкомтелерадио

Вместе с полицией мирных жителей в районе разведения сил у Золотого-4 охраняют также бойцы Нацгвардии – штаб ООС

На юго-западе Франции 100 тыс. домохозяйств остались без энергоснабжения из-за непогоды

Украинская сторона СЦКК сообщает, что заявление боевиков о разведении сил в "Петровском" – это очередная провокация

В Киевской области произошел пожар на территории фермерского хозяйства, пострадавших нет

Один украинский военный ранен в результате 14 обстрелов боевиками на Донбассе

Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА