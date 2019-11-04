Украинская сторона СЦКК сообщает, что заявление боевиков о разведении сил в "Петровском" – это очередная провокация

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщает, что заявление боевиков о начале разведения сил и средств на участке №3 в "Петровском" в понедельник, 4 ноября, является очередной провокацией, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Оккупационная власть 04.11.2019 готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (по киевскому времени) 4 ноября. В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что таким образом боевики не соблюдают Минских договоренностей в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон.

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября.

"Следует отметить что, согласно Минских договоренностей, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток", - добавили в штабе.