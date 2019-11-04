События

07:53 04.11.2019

В Киевской области произошел пожар на территории фермерского хозяйства, пострадавших нет

1 мин читать

В селе Насташка Рокитнянского района (Киевская обл.) 3 ноября произошел пожар на территории фермерского хозяйства, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3 ноября в 06:53 в с.Насташка Рокитнянского района на территории фермерского хозяйства в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС в 08:30ликвидировали пожар.

В результате пожара уничтожено перекрытие и крыша на площади 2 тыс. 500 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #киевская_область #фермерское_хозяйство #украина #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 04.11.2019
Украинская сторона СЦКК сообщает, что заявление боевиков о разведении сил в "Петровском" – это очередная провокация

Украинская сторона СЦКК сообщает, что заявление боевиков о разведении сил в "Петровском" – это очередная провокация

07:28 04.11.2019
Один украинский военный ранен в результате 14 обстрелов боевиками на Донбассе

Один украинский военный ранен в результате 14 обстрелов боевиками на Донбассе

05:37 04.11.2019
Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киеве

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киеве

04:47 04.11.2019
Избежать пробок на Южном мосту в Киеве поможет строительство нового сооружения

Избежать пробок на Южном мосту в Киеве поможет строительство нового сооружения

01:36 04.11.2019
Во Львове частично приостановили подачу отопления

Во Львове частично приостановили подачу отопления

23:28 03.11.2019
Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата

22:25 03.11.2019
Металлическая конструкция в Николаеве рухнула на людей

Металлическая конструкция в Николаеве рухнула на людей

21:41 03.11.2019
Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению Рады

Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению Рады

20:13 03.11.2019
Суд в Николаеве арестовал на два месяца всех членов подозреваемой в тяжких преступлениях банды

Суд в Николаеве арестовал на два месяца всех членов подозреваемой в тяжких преступлениях банды

19:06 03.11.2019
Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, в том числе за участками разведения, ранен один украинский военный

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, в том числе за участками разведения, ранен один украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

Печать, возможно принадлежащую Владимиру Мономаху, нашли в Беларуси

Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

Одесские полицейские задержали несовершеннолетнего убийцу 14-летней девочки

Траурный митинг на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах провела белорусская оппозиция

Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Тепло, но сыро будет в Украине в начале недели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА