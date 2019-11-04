События

07:28 04.11.2019

Один украинский военный ранен в результате 14 обстрелов боевиками на Донбассе

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один военнослужащий, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"3 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ осуществили четыре обстрела у Песков и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного на Приазовье - из гранатометов различных систем, у Павлополя - из стрелкового оружия, ищ крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов, вблизи Хутора Свободного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов, трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов, неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов, у Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции неподалеку Новолуганское. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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