Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киеве

Киевские правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб один человек и пять пострадали, сообщила отдел коммуникации столичной Национального полиции.

"В 09:30 в киевскую полицию поступило сообщение о транспортном происшествии со смертельным исходом на улице Академика Заболотного. Установлено, что на проезжей части водитель легковушки "ГАЗ-3110" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "SsangYong", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие ДТП пассажир "Волги" получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще пять человек - оба водителя и три пассажира иномарки. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Столичные полицейские по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.