События

05:37 04.11.2019

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Киеве

1 мин читать

Киевские правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб один человек и пять пострадали, сообщила отдел коммуникации столичной Национального полиции.

"В 09:30 в киевскую полицию поступило сообщение о транспортном происшествии со смертельным исходом на улице Академика Заболотного. Установлено, что на проезжей части водитель легковушки "ГАЗ-3110" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "SsangYong", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие ДТП пассажир "Волги" получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще пять человек - оба водителя и три пассажира иномарки. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Столичные полицейские по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Теги: #киев #жертвы #дтп #украина #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:47 04.11.2019
Избежать пробок на Южном мосту в Киеве поможет строительство нового сооружения

Избежать пробок на Южном мосту в Киеве поможет строительство нового сооружения

01:36 04.11.2019
Во Львове частично приостановили подачу отопления

Во Львове частично приостановили подачу отопления

23:28 03.11.2019
Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата

22:25 03.11.2019
Металлическая конструкция в Николаеве рухнула на людей

Металлическая конструкция в Николаеве рухнула на людей

21:41 03.11.2019
Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению

Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению

20:13 03.11.2019
Суд в Николаеве арестовал на два месяца всех членов подозреваемой в тяжких преступлениях банды

Суд в Николаеве арестовал на два месяца всех членов подозреваемой в тяжких преступлениях банды

19:06 03.11.2019
Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, в том числе за участками разведения, ранен один украинский военный

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, в том числе за участками разведения, ранен один украинский военный

19:05 03.11.2019
Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

16:13 03.11.2019
Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

10:49 03.11.2019
За пять лет войны на Донбассе погибло боле 3,3 тыс., ранены до 9 тыс. – ООН

За пять лет войны на Донбассе погибло боле 3,3 тыс., ранены до 9 тыс. – ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

Печать, возможно принадлежащую Владимиру Мономаху, нашли в Беларуси

Одесские полицейские задержали несовершеннолетнего убийцу 14-летней девочки

Траурный митинг на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах провела белорусская оппозиция

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Тепло, но сыро будет в Украине в начале недели

На юго-западе Франции 100 тыс. домохозяйств остались без энергоснабжения из-за непогоды

Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

Вход на 3 станции метро Киева могут ограничить из-за футбола

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА