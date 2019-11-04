События

03:35 04.11.2019

Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

2 мин читать

Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был осуществлен в минувшую субботу с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск был осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В частности, он везет на станцию экспериментальную духовку Zero-G Oven, с помощью которой экипаж сможет готовить пищу, в том числе даже печенье. На станцию будет доставлен антирадиационный жилет AstroRad Vest - новейшая разработка по защите от космической радиации для предстоящих дальних полетов в космос. Cygnus также везет специальное оборудование для переработки произведенных на станции 3D-принтером материалов в сырье для повторной печати.

Кроме того, американский "грузовик" доставит оборудование для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра, который будет проведен в ходе предстоящих выходов астронавтов в открытый космос.

Корабль пробудет в составе МКС около двух месяцев - до января следующего года, после чего он отстыкуется от станции, будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 12-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Как ранее сообщалось, в минувшую пятницу от МКС отстыковался японский грузовой космический корабль Японии HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). 28 сентября он доставил на станцию более четырех тонн грузов. Корабль находился в составе МКС пять недель. 3 ноября японский "грузовик", загруженный мусором и отходами со станции, был сведен с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.

Теги: #мкс #сша #корабль #стыковка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:44 03.11.2019
Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

03:25 03.11.2019
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

22:58 02.11.2019
Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту

Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту

10:18 02.11.2019
Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме - СМИ

Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме - СМИ

09:14 02.11.2019
Действия США, связанные с введением санкций в отношении Ирана, ведут к развитию терроризма - первый вице-президент Ирана

Действия США, связанные с введением санкций в отношении Ирана, ведут к развитию терроризма - первый вице-президент Ирана

03:58 02.11.2019
К МКС стартует американский грузовой космический корабль Cygnus

К МКС стартует американский грузовой космический корабль Cygnus

22:58 01.11.2019
Помпео выступил в поддержку требований участников протеста в Ираке

Помпео выступил в поддержку требований участников протеста в Ираке

19:10 01.11.2019
Китай получил одобрение ВТО на введение пошлин на товары из США на $3,6 млрд

Китай получил одобрение ВТО на введение пошлин на товары из США на $3,6 млрд

10:46 01.11.2019
Киев ждет ответа США по поводу согласия на назначение посла

Киев ждет ответа США по поводу согласия на назначение посла

08:19 01.11.2019
Трамп намерен зачитать стенограмму телефонного разговора с Зеленским народу США

Трамп намерен зачитать стенограмму телефонного разговора с Зеленским народу США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича

ПОСЛЕДНЕЕ

Печать, возможно принадлежащую Владимиру Мономаху, нашли в Беларуси

Во Львове частично приостановили подачу отопления

Металлическая конструкция в Николаеве рухнула на людей

Суд в Николаеве арестовал на два месяца всех членов подозреваемой в тяжких преступлениях банды

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, в том числе за участками разведения, ранен один украинский военный

Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

Одесские полицейские задержали несовершеннолетнего убийцу 14-летней девочки

Траурный митинг на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах провела белорусская оппозиция

Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА