Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья, передает "Украинская правда".

По информации интернет-издания, Луценко написала заявление по состоянию здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат Рады она подала в пятницу, 1 ноября.

О решении Луценко сложить мандат лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко проинформирован.